Agressieve zoon (22) bedreigt moeder om snoepjes

De 22-jarige Shawn V., is maandag door de politie van Uitvlugt aangehouden en in verzekering gesteld. Hij zou zijn eigen moeder hebben bedreigd met brandstichting van haar woning en vernieling van haar auto.

De aanleiding hiervoor is dat de jongeman vond dat zijn jongere zus snoepjes had weggenomen en dat niemand naar hem luisterde toen hij dit meldde. De moeder gaf aan dat haar dochter toestemming daarvoor had en dat Shawn zich absoluut niet druk hoefde te maken.

Hij ging echter vreselijk tekeer en deed daarbij de uitlatingen het huis van zijn moeder in brand te zullen steken en haar voertuig te vernielen. De moeder nam de bedreigen van haar agressieve zoon serieus en stapte naar de politie.

Shawn was bijkans drie jaren terug ook als aangehouden wegens bedreiging. Hij had toen zijn moeder met een mes bedreigd. Vanwege het agressieve gedrag van de 22-jarige is er een aparte ruimte in het ouderlijk huis voor hem bijgebouwd.

Hangende het onderzoek blijft de agressieve jongeman in arrest.