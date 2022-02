SVJ discussieavond met als thema journalisten en staatsmedia

De Surinaamse Vereniging van Journalisten organiseert op dinsdag 8 februari een discussieavond met als thema: journalisten en staatsmedia.

Het recent treffen tussen een journalist en een van de belangrijkste autoriteit in Suriname, heeft veel stof doen opwaaien. Daarbij is gebleken dat niet alle journalisten de acties door de SVJ geïnitieerd om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen, konden of wilden ondersteunen.

Onder meer vreesden enkele bij overheidsmedia voor baanzekerheid. Dat heeft de SVJ aan het denken gezet en de organisatie wil daar breed met de beroepsgroep over discussiëren.

De inleider voor de avond is: journalist Wilfred Leeuwin. De leden van het panel zijn Glenn Truideman, journalist bij radio ABC en oud-regeringswoordvoerder, Ricardo Carror, voorlichting BiZa, oud-hoofdredacteur dWT en Raoul Abisoina, directeur STVS.

Locatie: Young Professionals Cafe, Costerstraat # 20

Tijd: 18:00 – 21:00 uur, inloop vanaf 17.45 u

Datum: 8 februari, 2022