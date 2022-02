Leden Rotary Clubs in Suriname participeren aan Miami Marathon

Op zondag 6 februari 2022 deden meer dan 25 leden van alle Rotary Clubs in Suriname mee aan de Miami (half) Marathon 2022. Hun doel is om fondsen in te zamelen voor goede doelen in Suriname.

De Miami Marathon is een jaarlijks marathonrace-evenement dat sinds 2003 wordt georganiseerd door Miami in Florida. Het marathonparcours loopt ook door Miami Beach.

Onder de noemer ‘Rotary Suriname Runs for Charity’ werd door de deelnemers uit Suriname geld ingezameld voor drie goede doelen te weten de Stichting Betheljada, Stichting Support Recycling Suriname (SuReSur) en de Kennedy Stichting.

Op dezelfde dag vond er ook in Paramaribo een soortgelijk event plaats.