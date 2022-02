Bij zwaar verkeersongeval betrokken militair buiten bewustzijn

De militair die woensdagavond met zijn voertuig tegen een winkel annex woning aan de Sophiaslustweg in Suriname belandde, ligt buiten bewustzijn in het ziekenhuis. Dit bevestigt de leiding van de Militaire Politie tegenover Waterkant.Net.

De automobilist reed op die bewuste avond rond 22.20u over bovengenoemde weg, komende vanuit de richting van de Vierde Rijweg en gaande in de richting Derde Rijweg. Ter hoogte van pandnummer 63, in een bocht, verloor hij door tot nog toe onbekende redenen de controle over het stuur en knalde tegen het pand.

De militair was na de zware klap niet aanspreekbaar en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Niemand in het pand raakte gewond, maar schrokken hevig door de klap. De schade aan het gebouw is aanzienlijk.

De Surinaamse Militaire Politie is belast met het onderzoek.