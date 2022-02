Automobilist rijdt in op politieman tijdens verkeerscontrole

Een automobilist is maandagmorgen ingereden op een politieman, die bezig was met een verkeerscontrole aan de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname.

Twee agenten van de Algemene Surveillance Dienst (ASD) waren omstreeks 09.30u bezig met controle op voertuigen op de bovenvermelde straat, toen een autobestuurder het stopbevel van de agent negeerde en op hem inreed.

De politieman M., zag het gevaar en sprong opzij. Desondanks raakte de zijspiegel van de auto de wetsdienaar.

Na het geval stopte de verkeersovertreder. Hij ging vreselijk tekeer tegen de politie en werd naar politiebureau Keizerstraat overgebracht. Zijn voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst weggesleept.

Zijn handelingen zijn vastgelegd op camerabeelden zegt de politie. Het Surinaamse Openbaar Ministerie beslist over het lot van deze verkeersovertreder.