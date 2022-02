Auto ondersteboven bij inrit na eenzijdig ongeval Leiding 10A

Bij een eenzijdig verkeersongeval zondagavond te Leiding 10A in Suriname, is een voertuig over de kop geslagen. De bestuurder kwam daarbij met de schrik vrij.

Het voertuig reed rond 19.15u, vermoedelijk met zeer hoge snelheid, over Leiding 10A komende vanuit de Commissaris Weythingweg gaande richting Sophia’s Lustweg.

Door nog onbekende oorzaak kwam de auto tegen een hulpmast van het Surinaamse telecommunicatiebedrijf Telesur terecht, sloeg vervolgens over de kop en kwam ondersteboven in een inrit tot stilstand.

De politie van Leiding 9A was ter plaatse voor onderzoek. Er werd een sleepwagen ingeschakeld om het voertuig weg te slepen.