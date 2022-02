Vrouw (21) steekt dame uit groep waarmee ze aan het chillen was

In Suriname is de 21-jarige Garlenna K. zaterdag door de politie van Geyersvlijt in verzekering gesteld wegens een steekpartij. Een groep dames, onder wie de verdachte en het slachtoffer, waren vrijdagavond bezig te chillen bij een club in Paramaribo Noord.

Tussen de twee dames was er sprake van een oude vete. Het slachtoffer wilde op een gegeven moment naar huis, echter vond Garlenna dat zij nog niet ready was om de plaats te verlaten. Het latere slachtoffer liet vervolgens de groep achter en liep weg, zonder te melden.

Toen de groep de afwezigheid van de aangeefster merkte verlieten de dames de plaats en starten een zoekactie. Aan de Anamoestraat kwam de groep het slachtoffer tegen, waarbij er een woordenwisseling ontstond, die escaleerde.

Garlenna bewapende zich met een mes en stak het slachtoffer daarmee tot twee keren toe. Zij raakte gewond aan haar dijbeen en bovenarm.

Door tussenkomst van de politie werd een ambulance ingeschakeld die het slachtoffer naar de Spoedeisende Hulp afvoerde. De verdachte werd ter plaatse door de politie gearresteerd. Zij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.