Oud-militair voor rechter om misdrijven tijdens Binnenlandse Oorlog

Morgen, maandag 7 februari, moet de 55-jarige Abdoel L. in een eerste zitting voorkomen bij de rechtbank in Den Haag voor oorlogsmisdrijven begaan tijdens de bloederige Binnenlandse Oorlog in Suriname. Het is voor het eerst dat een individuele militair terechtstaat voor oorlogsmisdrijven in die periode.

L. werd in oktober in Amsterdam opgepakt omdat hij in 1987 als militair in het leger van Suriname, oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd in die oorlog. De man was in die tijd een commando bij het leger en zou tijdens zogeheten ‘zuiveringsacties’ meerdere burgers , onder wie kinderen, hebben vermoord liet justitie eerder weten.

De Surinaamse Amsterdammer zou zelf aan anderen zijn gaan vertellen over zijn misdrijven, waarna aangifte werd gedaan. Ook zou hij in 2016 in Amsterdam op straat zijn herkend door een nabestaande van enkele vermoorde burgers.

Als verdachten de Nederlandse nationaliteit hebben of zich in Nederland bevinden kunnen zij in Nederland vervolgd worden. Nederland heeft volkenrechtelijke verplichtingen tot het opsporen en vervolgen van internationale misdrijven. Deze verplichtingen bestaan, omdat deze misdrijven als de meest ernstige schendingen van het internationale recht worden gezien, met de meest verregaande gevolgen voor slachtoffers en de (internationale) rechtsorde.

De advocaat van Abdoel L., Gerald Roethof, zegt dat zijn cliënt stelt ‘geen oorlogsmisdaden te hebben gepleegd’ en dat de beschuldiging pertinent onjuist is.