Jamur lanceert platform voor studentenbegeleiding

Jamur Institute of Education and Advice heeft een platform voor studentenbegeleiding gelanceerd, genaamd “Jamur Tutoring Platform” (JTP). Het is een all-in-one online platform waar studenten, ouders en begeleiders elkaar makkelijk en snel kunnen vinden. A

ls primaire dienst gaat het om studenten die op zoek zijn naar bijles en huiswerkbegeleiding. De directeur van Jamur Institute of Education and Advice, Ruiz Kartoredjo, heeft de lancering gedaan middels een persconferentie en presentatie waarbij de website operationeel verklaard is. De lancering heeft op zaterdag 5 februari plaatsgevonden in het Lalla Rookh Gebouw.

“Ik ben blij dat er nu zo een platform is. Echt een opluchting. Het is tijd, geld en moeite besparend,” zegt student Jade Borgis, die samen met enkele studenten en begeleiders aanwezig was. De organisatie richt zich voornamelijk op studenten van het GLO, VOJ en VOS die gebruik kunnen maken van dit platform. Hiernaast is ook het academisch en universitaire niveau aan toegevoegd.

De operations manager, Misael Lachitjaran, heeft aangegeven dat het platform makkelijk te vinden en te gebruiken is via laptop, PC, tablet of smartphone. In een later stadium zal het ook mogelijk zijn om via een smartphone applicatie (app) hiervan gebruik te maken. Het platform geeft de studenten en ouders een accuraat overzicht van begeleiders die dichtbij huis zijn – in elk gewenst vak.

JTP is gericht op een driehoek model met als focus om elkaar te helpen voor een betere toekomst. De organisatie noemt dit “Creating Shared Value”. Het model wordt gevormd door het platform, de begeleider en de student die elkaar voortdurend blijven ondersteunen middels een wisselwerking van expertise. Hier staat de groei van de student steeds centraal.

De meerwaarde van het platform is gefocust op de Sustainable Development Goals (SDG’s) met als slogan: “Empowering students to the max!”. De organisatie zal ook duurzaam teruggeven aan de maatschappij middels projecten zoals de erkenning geven aan studenten en begeleiders middels awards, give back projecten gericht op educatie, en school empowerment projecten.

Het platform is te bereiken via de link: https://tutor.jamurinstitute.com