VIDEO: Racende automobilist knalt tegen stilstaande auto

Bij een verkeersongeval zaterdagavond aan de Henck Arronstraat in Suriname, zijn drie personen gewond geraakt. Een automobilist, die met behoorlijke snelheid reed, knalde ter hoogte van CCS tegen een stilstaande auto.

De zwart gelakte auto reed met hoge snelheid over bovengenoemde weg, gaande richting het centrum van Paramaribo. Bij het wisselen van rijbaan, zou de bestuurder de controle over het stuur verloren hebben.

De auto raakte van de weg en knalde keihard tegen een stilstaand bordeaux voertuig op het trottoir. In het bordeaux voertuig zat een vrouw, die gewond raakte en met de ambulance werd afgevoerd naar de SEH. Twee andere personen werden met een visum van de politie voor medische behandeling verwezen.

Door de klap kwamen beide voertuigen voor de inrit van CCS terecht, waarbij de aangereden auto een halve draai maakte.

Er was sprake van een enorme ravage zoals te zien is in onderstaand filmpje van de situatie ter plaatse: