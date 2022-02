Schoudertas met wapen gestolen uit woning penitentiaire ambtenaar

Een penitentiaire ambtenaar ontdekte zaterdagmorgen dat zijn tas met daarin zijn dienstwapen en bijkans SRD 25.000 gestolen is uit zijn woning aan de Halmrupsweg in Wanica.

Uit onderzoek blijkt dat criminelen de woning via het keukenraam betraden. Het dievenijzer van het raam is losgemaakt. Eenmaal in de woning hebben de daders ook gebruikt gemaakt van de keukendeur.

Volgens de penitentiaire ambtenaar sliep hij in de woonkamer en merkte hij niets op van de inbraak. Zijn schoudertas plaatste hij aan de zijde van zijn hoofd. Toen hij vanmorgen wakker werd, kwam hij tot de ontdekking dat de tas was weggenomen.

De politie van De Nieuwe Grond heeft de aangifte opgenomen. Het onderzoek duurt voort.