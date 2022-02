Samenwerking tussen Surinaamse ziekenhuizen en Eye Care Foundation

Met de feestelijke overhandiging van drie zogeheten ‘Snellen Kaarten’ heeft de Nederlandse Stichting Eye Care Foundation op vrijdag 4 februari haar samenwerking met drie Surinaamse ziekenhuizen bezegeld.

Eye Care Foundation, een Amsterdamse NGO op het gebied van oogheelkunde, gaat samen met Academisch Ziekenhuis Suriname, Sint Vincentius Ziekenhuis en het Wanica Ziekenhuis zich inzetten om in Suriname onnodige blindheid te beperken en slechtziendheid te behandelen.

Namens Eye Care Foundation overhandigde Audrey Moestadja op vrijdagmiddag de Snellenkaart aan Jason van Gelderen in het Wanica Ziekenhuis. De Snellenkaarten zijn de kaarten waar oogartsen de oogstatus van patiënten kunnen meten. Later op de dag vertrok het gezelschap naar het Academisch Ziekenhuis om ook daar de Snellenkaart te overhandigen.

Dyoma Blokland (president Lionsclub Paramaribo), Jason van Gelderen (directeur Wanica Ziekenhuis), Audrey Moestadja (CFO Eye Care Foundation en Olivia Lie A Ling (secretaris Lionsclub Paramaribo).

Björn Stenvers, CEO bij Eye Care Foundation; ‘’We maken op dit moment een uitgebreide analyse, zeker is dat er ondersteuning nodig is in Suriname op het gebied van oogzorg. Suriname heeft maar 16 oogartsen. Reden temeer om onze collega’s aldaar te ondersteunen”.

90% van oogaandoeningen zijn te voorkomen

De Surinaamse ziekenhuizen zijn blij met de samenwerking met de NGO. Eye Care Foundation heeft veel expertise met de behandeling van oogziekten in onder andere Tanzania en Vietnam. 2,2 Miljard mensen ter wereld zijn slechtziend, 90% van deze gevallen is voorkomen of te behandelen, volgens de World Health Organisation (WHO).

Eye Care Foundation wil zich in de toekomst niet beperken tot Suriname. Eye Care Foundation heeft al een vestiging in Ecuador gaat zich in de komende jaren oriënteren op meer landen in Zuid-Amerika en de Cariben. Eye Care Foundation wil de lokale behoefte van onder andere Suriname en Ecuador ondersteunen vanuit medeverantwoordelijkheid als lid van de International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), onderdeel van de WHO. Eye Care Foundation is op dit moment vooral werkzaam in landen in Azië en Afrika.

De samenwerking tussen de drie Surinaamse ziekenhuizen en de Eye Care Foundation is onder andere tot gekomen door een financiële bijdrage van de Lionsclub Amsterdam Host – 1 en de Lionsclub Paramaribo.

Over Eye Care Foundation

Eye Care Foundation richt zich op het voorkomen van onnodige blindheid en slechtziendheid. Wereldwijd zijn er 285 miljoen mensen met een visuele handicap. 39 miljoen van deze mensen zijn blind, 246 miljoen zijn slechtziend. Maar liefst 90% van de mensen met een visuele handicap woont in een ontwikkelingsland.

In ontwikkelingslanden leidt blindheid tot grote economische en sociale problemen.

Blinde mensen kunnen doorgaans zelf niet meer werken en zijn afhankelijk van familieleden en vrienden. Een staaroperatie of het aanmeten van een bril geeft hen weer zicht op een toekomst. Ze kunnen weer naar school, kunnen weer werken of voor hun kinderen en kleinkinderen zorgen.