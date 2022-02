Paard komt plotseling op de weg en wordt doodgereden door auto

In de nacht van vrijdag op zaterdag 5 februari is een paard door een auto doodgereden. Dit gebeurde rond 00.55u aan de Toevluchtweg in Suriname.

Een nietsvermoedende automobilist reed over bovengenoemde weg in de richting van de Izaak Burnet Straat, toen hij plotseling een paard de weg zag oversteken.

Volgens verklaring van de bestuurder kwam het paard van de rechterkant van de weg en liep naar links. Het lukte de automobilist niet om het dier te ontwijken en er volgde een flinke botsing.

Het paard, dat drachtig was, was vrijwel op slag dood en lag midden op de weg. De eigenaar kwam ter plaatse en zal in overleg met de Surinaamse politie bespreken hoe de schade afhandeling zal geschieden.

Het arme dier werd een klein stuk weggesleept, om het wegdek vrij te maken: