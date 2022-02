Openbare Werken Suriname krijgt fietsen gedoneerd uit Nederland

Stichting De Bruggenbouwers is in samenspraak met OHM uit Nederland onlangs gestart met een fietsenproject. In dit kader hebben deze sociale instanties fietsen gedoneerd aan het ministerie van Openbare Werken (OW) die op donderdag 3 februari 2022 zijn overhandigd op het hoofdkantoor van OW. De rijwielen worden ingezet op de afdeling Bewaking, Milieu- en Bouwpolitie om het veldwerk efficiënter te kunnen uitvoeren.

Volgens de in Capelle aan den IJssel gevestigde “Stichting De Bruggenbouwers” in Nederland gaat het om een duurzaam karakter waarbij gegadigden een verplichte korte “ken mijn fiets-cursus” krijgen aangeboden. Hierbij is kennis van gereedschappen, onderdelen, onderhoud, reparatie en veiligheid van eminent belang. De cursus en de verdeling van de tweewielers onder de gegadigden geschiedt in samenwerking met de SHP.

Op deze manier tracht stichting De Bruggenbouwers enerzijds jonge werklozen een kans te bieden door hen te enthousiasmeren voor het beroep van fietsenmaker en anderzijds burgers die het zich niet kunnen permitteren, een fiets te schenken om zich gemakkelijker naar school of werk te kunnen verplaatsen.

In 2021 zijn ongeveer 150 fietsen naar Suriname aangevoerd. OHM is belast met de transport van de fietsen naar Suriname die vervolgens door “Stichting Hindi Parsihad (SHP)” in Paramaribo worden opgeslagen.

In het afgelopen jaar is tijdens een kort werkbezoek aan KennisKring Nederland, aan minister Nurmohamed van Openbare Werken, gevraagd om de bestaande voetgangers- en fietspaden te herstellen en verplicht te doen stellen bij de buurtontwikkeling en verkavelingsprojecten. De heer Bhagwanpersad Gangaram Panday, vertegenwoordiger van de Nederlandse organisaties in Suriname, overhandigde de fietsen aan minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken.