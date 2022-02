De ontvluchte arrestant Miguel S. heeft zich vandaag met zijn advocaat gemeld bij het politiebureau van Kwatta.

S. was voor diefstal door middel van geweldpleging in verzekering gesteld. Hij en arrestant Naero T., die voor het zelfde vast zat, wisten in de nacht van woensdag op donderdagochtend te vluchten uit het cellenhuis van politie Lelydorp. Ze hebben de spijlen doorgezaagd om vervolgens hun vlucht mogelijk te maken.

T. meldde zich gisteren ook al zelf bij de politie van Nieuwe Haven.