Man dood in woning te Geyersvlijt aangetroffen

Aan de Koenawariestraat in Suriname is vrijdagavond een lijk in een woning aangetroffen. Het zou gaan om het ontzielde lichaam van een 63-jarige man.

Familieleden zouden hem al enkele dagen niet meer gezien hebben en besloten een kijkje bij hem thuis te nemen. Daar werd een onaangename geur waargenomen, waarna de Surinaamse politie werd ingeschakeld.

De man werd dood in de woning aangetroffen. Uit het eerste onderzoek komt naar voren dat er vermoedelijk geen sprake is van een misdrijf. De zaak is in onderzoek bij de politie.