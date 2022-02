Lijk verdronken sluiswachter geborgen

Het lijk van Nawien Kasi, de sluiswachter die gisteren in een kreek in de buurt van het crematieoord te Uitkijk verdween, is vanmorgen geborgen.

Een visser en een broer van het slachtoffer hebben het ontzielde lichaam geborgen dichtbij de sluis van het boezemkanaal van bacovenbedrijf FAI N.V.

De sluiswachter was gisteren met een groep aanwezig bij de kreek. Enkele jongens vroegen hem om hulp om een visnet uit te zetten. Kasi hielp, maar gleed uit en viel in het water.

Het slachtoffer riep om hulp maar de jongens konden niets doen en moesten toezien hoe hij in de diepte verdween. Rond 18.20 uur deed de groep de melding bij de politie dat de man in de diepte zou zijn verdwenen.

Een zoektactie werd meteen op touw gezet door de politie, ondersteund door manschappen van het Korps Brandweer Suriname, familieleden en bewoners.