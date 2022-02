Drugsverzender probeert cocaïne in blik specerijen te smokkelen

Rechercheurs van de Narcotica Brigade in Suriname, hebben deze week de 29-jarige postverzender Keith R. opgespoord en aangehouden. Hij probeerde cocaïne in een postpakket te smokkelen naar het buitenland.

De verdachte heeft in november vorig jaar een doos ter verzending naar Nederland aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo. De douanerecherche trof tijdens visitatie in het pakket 31 gram cocaïne aan, die in een blik specerijen was verwerkt.

Keith verklaarde dat hij de doos had gepost op verzoek van een zekere ‘Don’. Echter weet hij niet waar de verstrekker woonachtig is. Samen met het postpakket werd het verderfelijk spul in beslag genomen en vervolgens overgedragen aan de Narcotica Brigade.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Keith door de politie in verzekering gesteld.