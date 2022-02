Zoekactie naar man die in het water verdween

Bij de politie van Jarikaba is begin van de avond melding gemaakt van vermissing van een man, die ’s middags bij de sluis van een kreek in de diepte is verdwenen.

Het gaat om een kreek in de buurt van het crematieoord te Uitkijk, waar de man met een groep aanwezig was. Rond 18.20u deed de groep de melding bij de politie dat hij in de diepte zou zijn verdwenen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een sluiswachter die daar aan het werk was. Enkele jongens vroegen hem om hulp om een visnet uit te zetten. De sluiswachter hielp, maar gleed uit en viel in de kreek.

Hij riep om hulp maar de jongens konden niets doen en moesten toezien hoe de man in de diepte verdween. De politie van Jarikaba en de brandweer zijn nu ter plaatse bezig met een zoekactie.