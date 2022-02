Wordt koesoewe het volgende grote exportproduct van Suriname?

Van 26 tot en met 29 januari 2022 heeft de Braziliaanse deskundige in koesoewe teelt, Victor Oliviera, een bezoek gebracht aan Suriname. Zijn eerste bezoek houdt verband met de haalbaarheid van de studie, die hij zal uitvoeren om na te gaan wat de slagingskansen zijn van de productie en verwerking van koesoewe (Bixa orellana) of annatto. Koesoewe beschikt over natuurlijke kleurstoffen, die gebruikt worden in de voedings- en cosmetica-industrie, waarnaar de vraag op de markt zeer groot is.

Aangezien exportdiversificatie een van de belangrijkste speerpunten van het regeringsbeleid van Suriname is, wordt er behalve naar hoofdgewassen als rijst en banaan ook gekeken naar andere potentiële producten zoals koesoewe. Dit gewas wordt momenteel niet op grote schaal maar slechts als erfcultures geteeld.

Gezien de vergelijkbare klimatologische omstandigheden met Brazilië als grootste koesoeweproducent en de aanwezige productiefactoren zijn er perspectieven voor Suriname. Daarnaast is koesoewe een nieuw product dat de nodige ondersteuning kan bieden aan het versterken en uitbreiden van ondernemerschap, armoedebestrijding als ook inkomensgenerering en versterking van public private partnership.

Bezoek van de Braziliaanse deskundige aan de minister van LVV

De deskundige Oliviera heeft meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van productie en verwerking van koesoewe, alsook producten als cacao, verschillende specerijen en kruiden. Tijdens zijn werkbezoek heeft Oliviera diverse stakeholders zoals FAI, CELOS en ADEK gesproken over onderzoek, mechanisatie en teeltechnieken. Tevens heeft hij diverse veldbezoeken afgelegd, waarbij bodemtypen zijn bekeken op locaties zoals Jarikaba, Tijgerkreek, La Poule, Uitkijk, Phedra en Matta .

Het ministerie zal naar aanleiding van dit werkbezoek het traject voortzetten met een haalbaarheidsstudie van koesoeweproductie. Dit, zal zij doen met een nationale aanpak en inzet van alle mogelijke beschikbare uitvoeringsbronnen.