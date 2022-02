Verdachte aangehouden in zaak overval Flex Phones na vondst lader en kabel

In de zaak van de gewapende roofoverval bij telefoonwinkel Flex Phones aan de Commewijnestraat in Suriname, is de verdachte Jurmain B. aangehouden. Hij kwam in beeld doordat een specifieke oplader en een USB-kabel in zijn auto werden aangetroffen.

Deze kabel en oplader zijn positief herkend als gestolen spullen, die bij de overval werden buitgemaakt. Jurmain B., die steevast ontkent, is in verzekering gesteld. Hij heeft Maureen Nibte als advocaat in de arm genomen.

Op 18 januari werden schoten gelost tijdens de roofoverval bij de telefoonwinkel. Er zijn daarbij mobiele telefoons buitgemaakt met een totale waarde van circa 40.000 USD.

Arbeiders waren bezig telefoons in het magazijn over te plaatsen, toen ze door drie criminelen werden overvallen. Daarbij werd er geschoten maar niemand raakte gewond.

De verdachten zijn met een grijze auto gevlucht die ze vervolgens hebben achtergelaten aan de Jaggernath Lachmonstraat. Daarna zijn ze met een rode auto verder gereden.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.