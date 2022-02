Seniore burger in woning overvallen en gekneveld achtergelaten

Een 66-jarige man is donderdagochtend overvallen in zijn woning aan de Petuniastraat in Suriname. Twee criminelen gewapend met respectievelijk een ijzeren pijp en een mes vielen het slachtoffer rond 07.00u aan.

Onder bedreiging van die wapens maakten de indringers waardevolle sieraden, een geldbedrag in SRD en andere persoonlijke spullen, buit.

Bij onderzoek bleek dat de rovers het dievenijzer van een van de slaapkamer hadden geforceerd. Via die ontstane opening verschaften de daders toegang tot de woonruimte. Zij lieten de bejaarde man gekneveld achter.

Na enige tijd wist de seniore burger zichzelf te bevrijden en zocht hulp bij de buren, die de politie inschakelden. De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek. Van de overvallers ontbreken nog elk spoor.

Het onderzoek duurt voort.