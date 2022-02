Rijdende auto vat vlam te Hanna’s Lust

Een rijdende auto heeft donderdagavond op de Hanna’s Lustweg in Suriname vlam gevat. Door snelle actie van buurtbewoners is het vuur meteen geblust middels een brandblusapparaat.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de alerte buurtbewoner A.T. dat een grijs gelakte Toyota rond 20.45u op het wegdek stopte. Gelijk daarna kwam er rook uit de motorkamer en al gauw vatte de voorkant van het voertuig vlam.

De politie en de Surinaamse brandweer werden ingeschakeld. Volgens A.T. was de brand reeds geblust, dus hoefde de brandweer niet in actie te komen. De oorzaak is vermoedelijk een kortsluiting.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.