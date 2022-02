Ontvluchte arrestant Naero T. meldt zich bij politie Nieuwe Haven

Één van de ontvluchte arrestanten, Naero T. heeft zich zojuist aangemeld bij de politie van Nieuwe Haven in Paramaribo.

In de nacht van woensdag op donderdag 3 februari zagen de arrestanten Miguel Seedo en T. hun kans schoon om uit het cellenhuis Lelydorp te ontvluchten. Zij hebben de spijlen doorgezaagd om vervolgens hun vlucht mogelijk te maken. Beiden waren terzake diefstal door middel van geweldpleging ingesloten.

Op die bewuste nacht hoorden de agenten plotseling een gestommel aan de achterzijde van het gebouw en stelden een onderzoek in. Daarbij zagen zij de twee mannen over de schutting springen en zich uit de voeten maken. Na twee dagen besloot T. zich vrijwillig aan de politie over te geven.

Het Korps Politie Suriname werkt aan de weder aanhouding van de voortvluchtige Seedo.