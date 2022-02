Diverse VHP sympathisanten trekken steun aan partij weer in

De afgelopen tijd hebben diverse personen, die rondom de verkiezingen in 2020 sympathiseerden met de VHP, publiekelijk aangegeven dat ze de steun aan de partij weer intrekken. Ghettoleider Reynold van Els en Saya waren een van de eersten die afstand namen van de partij en dan specifiek president Santokhi. Afgelopen dagen kwamen daar ook Ma Dini, Powisi en Pets Gajadien bij.

Van Els gaf in december aan dat hij president Santokhi voor het gerecht wil slepen voor het niet nakomen van zijn verkiezingsbeloften. Hij kondigde ook een grote protestactie in januari aan, maar trok zich op het laatste moment terug. Ook de Surinaamse ondernemer Jean Mixon ook bekend als ‘Saya’ uitte zijn ontevredenheid over de VHP.

Een week geleden gaf Bernadine Blokland oftwel ‘Ma Dini’ in gesprek met Iwan Bottse van Radio Tamara aan dat ze oppositie wil gaan voeren tegen de huidige regering. Dit omdat de huidige regering haar heeft teleurgesteld. Ze roept heel het Surinaamse volk om op straat te komen en deze regering naar huis te sturen. “Chan moet weg!” aldus Ma Dini, die zich gebruikt voelt.

Rinaldo Mussendijk ook wel bekend als Powisi uitte woensdag in een gesprek met D-TV Express zijn bezorgdheid over de gang van zaken. In gesprek met Suriname Herald geeft hij aan een grote fout gemaakt te hebben door een bijdrage te leveren aan de overwinning van de VHP bij de afgelopen verkiezingen.

Opmerkelijk genoeg gaf ook Jairadj Gajadien bekend als ‘Pet’s’ aan dat hij zeer ontevreden is over president Chan Santokhi. In een gesprek met bovengenoemde nieuws site zegt hij dat Santokhi nooit meer president van Suriname mag worden. “Hij is het niet waard”, aldus Pet’s die bekend staat als fanatieke aanhanger van de VHP.

Opmerkelijk genoeg richten al deze mensen hun pijlen niet alleen op de regering maar voornamelijk op de president en voorman van de VHP, Chan Santokhi.