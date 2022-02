Zus verwondt zusje met schaar na ruzie om man

Twee zussen hebben deze week aan de Ramgoelamweg in Suriname ruzie met elkaar gehad om een man. De ruzie ontaarde in een steekpartij, waarbij er gestoken is met een schaar.

De oudste zus zou contact hebben gehad met de man, die de vriend is van haar jongere zus. Dit viel niet in goede aarde bij het zusje. Ze sprak haar daarop aan waarbij er ruzie tussen de twee ontstond. Daarbij viel de zus haar jongere zus aan met een schaar.

Het slachtoffer liep drie steekwonden op in de rug en linkerarm. Ze bloedde hevig en ging naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling. De jonge vrouw is voor verdere behandelingen doorverwezen naar een specialist.

De politie van Latour arresteerde de zus. Zij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.