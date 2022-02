VIDEO: Militair knalt met auto tegen pand

Bij een zwaar eenzijdig verkeersongeval aan de Sophiaslustweg in Suriname, is een militair woensdagavond met een auto tegen een winkelpand geknald. De man was na de klap niet aanspreekbaar.

De bestuurder reed rond 22.20u over bovengenoemde weg, komende vanuit de richting van de Vierde Rijweg en gaande richting Derde Rijweg. Ter hoogte van pandnummer 63, bij een bocht, verloor hij de controle over het stuur en knalde tegen het pand.

Dat het gaat om een zware klap is goed te zien in onderstaand filmpje. De bestuurder is met onbekend letsel door de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Omdat het om een militair gaat wordt de zaak overgedragen aan de Surinaamse Militaire Politie.

Filmpje: