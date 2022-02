VIDEO: Buurt steunt oma die uit woning moet vertrekken van woningcorporatie

In de Haagse wijk Molenwijk zijn diverse bewoners in de bres gesprongen voor oma Geerdorf. Ze wordt met klem door verhuurder Woningcorporatie Vestia verzocht haar huis aan de Trekweg te verlaten.

Volgens Vestia is er geconstateerd dat ze een tijd niet in haar woning heeft gewoond. De woningcorporatie sommeert haar nu om de huur op te zeggen. Gebeurt dat niet, dan stapt Vestia naar de rechter schrijft Den Haag FM.

Dat mevrouw Geerdorf inderdaad tijdelijke afwezig was en enige tijd niet thuis woonde, komt doordat haar man een jaar geleden overleed. Haar dochter nam haar moeder daarom een tijdje in huis. Buurtbewoners zijn niet te spreken over de aanpak van Vestia en zijn een petitie gestart.

Niet alleen de buurt steunt mevrouw Geerdorf, ook de SP komt voor haar op. ‘Ik vind het bizar pestgedrag’, zegt raadslid Lesley Arp tegen Den Haag FM. ‘Vestia gaat niet het gesprek aan, maar komt meteen met dreigbrieven. En dat terwijl ze het vaak laten afweten als het gaat om onderhoud.’

Bekijk de reportage van Den Haag FM: