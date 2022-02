Vakantiewoning Onverwacht volledig uitgebrand

Bij een brand in de nacht van woensdag op donderdag 3 februari is een laagbouwwoning aan de Loswijkstraat te Onverwacht volledig afgebrand.

De brand brak rond 00.45 uur uit. Oplettende buurtbewoners ontdekten het vuur en schakelden de politie en het Korps Brandweer Suriname in. Bij aankomst van de brandweer stond het huis reeds in lichterlaaie. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak is vooralsnog onbekend. 

Volgens de buren en de Surinaamse brandweer betreft het een huis dat gebruikt werd als vakantiewoning. Het is gedeeltelijk van steen en van hout opgetrokken, met een geschatte oppervlakte van 8 bij 12 meters. Niemand was ten tijde van de brand in het pand aanwezig, daar het niet verhuurd was.

Volgens de brandweer was het huis wel aangesloten op het elektriciteitsnet. Het is vooralsnog niet bekend als het pand tegen brand verzekerd was. De politie van Para is belast met het onderzoek.