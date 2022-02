President Santokhi viert vandaag zijn 63ste verjaardag

[INGEZONDEN] – De president van de Republiek Suriname tevens voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, viert vandaag donderdag 3 februari zijn 63ste verjaardag. Hij is vader des vaderlands. Zijn jaardag zal niet onopgemerkt voorbijgaan maar vanwege de huidige maatregelen zal hij zijn jaardag uiteraard op sobere wijze moeten vieren.

Voorafgaand aan zijn presidentschap heeft hij het land gediend in verschillende functies zoals, politiecommissaris, minister van Justitie en Politie, DNA-lid en CICAD voorzitter. Hij is een leider die multiculturele en multi-etnische groepen tracht bijeen te brengen(Bromtji djari). Hij is een president die meer dan 18 uren per dag werkt en velen kunnen hem niet bijbenen.

De president mag ongetwijfeld bogen op een zeer indrukwekkende carrière. Hij heeft een lange staat van dienst. Het is een uitzonderlijk voorrecht om invulling te mogen geven aan het presidentschap van de Republiek Suriname. We hebben grote waardering, bewondering en respect voor de buitengewone inzet van president Santokhi, voor land en volk.

De president is altijd zichtbaar en betrokken bij vele activiteiten, eveneens bij buitenlandse activiteiten, waarbij elke uitdaging wordt omgezet in kansen. Zijn enorme inspanning om het land te redden roept warme gevoelens op van grote dankbaarheid. Op overtuigende manier maar onder zeer moeilijke omstandigheden geeft de president invulling aan zijn taak als president.

Het sterke leiderschap en visie van de president zal Suriname redden. De afgelopen jaren heeft hij veel verrijkende momenten gekend. Hij geeft blijk van heldere kijk op zaken en straalt ook heel wat wijsheid uit. De president symboliseert onze nationale eenheid, hij weet mensen en groepen met elkaar te verbinden en zo bij te dragen aan de eenheid en saamhorigheid van de samenleving.

Ter gelegenheid van zijn 63ste verjaardag wens ik hem een overvloed aan liefde, goede gezondheid en geluk. Ik wil hem eveneens mijn hartgrondige dank uitbrengen voor al hetgeen hij trotseert ter verheffing van land en volk. We zullen blijven bidden voor zijn leven en goede gezondheid. Pres gefeliciteerd met uw jaardag!

Idris Naipal