Dronken bestuurder zonder rijbewijs onmiddellijk gevangengenomen

Kantonrechter Roy Elgin heeft woensdag de onmiddellijke gevangenneming gelast van Radjinderkoemar M., die zich op 21 mei vorig jaar zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol ernstig heeft misdragen in het verkeer.

Op die bewuste dag reed de man over de Akkerstrookweg in Suriname. Hij werd ongeduldig en haalde een file in. Toen de weggebruikers weigerden hem te laten invoegen, schold hij ze uit. Ook de politie die de file volgde, werd slachtoffer van deze bestuurder. Uiteindelijk reden de agenten de automobilist klem en al gauw bleek dat de man diep in het glaasje had gekeken.

Radjinderkoemar kon zijn rijbewijs niet overleggen, omdat het reeds eerder was ingevorderd. Hij bedreigde en beledigde de politie en er werd assistentie ingeroepen, waarna de man ter voorgeleiding werd overgebracht naar het bureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) is Radjinderkoemar in verzekering gesteld.

Hij werd toen na vier dagen met een dagvaarding naar huis gestuurd.

Op de rechtszitting werden twee agenten die de autobestuurder hadden klemgereden, als getuigen gehoord. Beide verklaarden dat de man totaal geen respect had voor de politie en hij hen uitschold. Ook deed hij de uitlatingen dat de politie hem niet langer zal vasthouden, ‘want hij zal de politie omkopen en binnenkort weer op vrije voeten komen’. Voorts zei hij aan de politieagenten: ‘Mo bos joe ede’.

Na het getuigenverhoor presenteerde het OM het strafvoorstel tegen de verdachte. Zij eiste een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan zes voorwaardelijk onder aftrek met een proeftijd van drie jaar en zijn onmiddellijke gevangenneming.

Advocaat Maureen Nibte had de verdachte bij de voorgeleiding op vrij voeten gekregen. De raadsvrouw keurde de handelingen van haar cliënt absoluut af en ze merkte op dat hij niet op deze manier met zijn medemens moet omgaan. Zij liet het oordeel over aan de magistraat.

De rechter achtte het rijden onder invloed, het rijden zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs en het rijden op zodanige wijze, waarbij het verkeer in gevaar kon worden gebracht, wettig en overtuigend bewezen. De verdachte beaamde alle feiten te hebben gepleegd en bood zijn excuses aan.

De rechter ging boven op de eis en legde Radjinderkoemar een straf op van 24 maanden, waarvan 20 voorwaardelijk onder aftrek met een proeftijd van drie jaren en gelastte zijn onmiddellijke gevangenneming. Radjinderpersad moet met het opgelegde vonnis vier maanden brommen.