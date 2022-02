Dode en gewonden bij verkeersongeval Mohamed Rashied Pierkhanweg

Bij een eenzijdig verkeersongeval kort na middernacht aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg (Verlengde Nieuw Weergevondenweg) zijn een dode en twee gewonden gevallen.

Het gaat om een Toyota Vitz RS die zwaar beschadigd op z’n kant in de trens is beland ter hoogte van de Chandoeweg. De auto is tegen een kokosboom, schutting en hulpmast van de NV Energie Bedrijven Suriname aangekomen.

De gewonden zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De verschillende politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.

Zo gauw er meer informatie beschikbaar is wordt het bericht aangevuld.