13 arrestanten cellenhuis Leiding 9A overgeplaatst naar Domburg

Vanwege de Corona uitbraak in het cellenhuis Leiding 9A, heeft de leiding van het Korps Politie Suriname de niet geïnfecteerde arrestanten overgeplaatst naar het cellenhuis Domburg.

Normaal werden de besmette arrestanten in het cellenhuis Keizerstraat ondergebracht. Vernomen wordt dat het cellenhuis van Keizerstraat thans overvol is en dat er geen overplaatsing daar mogelijk is.

In totaal zijn 13 arrestanten naar Domburg overgeplaatst. De overige 11 besmette arrestanten blijven ingesloten en geïsoleerd in het cellenhuis van Leiding 9A.

Verder blijkt dat ook drie politieambtenaren van dit politiebureau geïnfecteerd zijn.