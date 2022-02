Spoedoverleg bij KPS over verbod overhandigen van giften aan dak- en thuislozen

Het Korps Politie Suriname heeft stakeholders, schenkers, donateurs, organisaties en individuen, die voeding en of giften verstrekken aan thuis-en daklozen in Paramaribo opgeroepen voor een spoedvergadering vandaag met de korpsleiding.

De uitnodiging volgt na eerder bericht van de Surinaamse politie dat de regels voor het verstrekken van donaties, voedsel distributie en of giften aan dak- en thuislozen op bepaalde plaatsen in Paramaribo per 1 februari worden aangescherpt.

Deze aanscherping houdt in dat het verstrekken, in verband met de overlast van de dak- en thuislozen, verboden is bij de Waterkant, Spanhoek en het Oud Veerplein (Heiligenweg). In het vervolg zou eerst contact opgenomen moeten worden met het District Commissariaat van Paramaribo om een maatschappelijk geaccepteerde plaats te gebruiken

De vergadering zal op woensdag 2 februari worden gehouden in de conference room van het hoofdbureau aan de Duisburglaan omstreeks 15.00 uur. Het is van belang om aanwezig te zijn, aldus het KPS.

Volgens dc Ricardo Bhola is er getracht om de dak- en thuislozenproblematiek structureel op te lossen. De burgervader heeft relevante stakeholders bij elkaar gebracht en een platform opgericht om passende oplossingen te vinden. Echter vordert het geheel traag, gelet op de complexiteit van deze problematiek.