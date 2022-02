President opent jaar van Tijger met decoratie leden Chinese gemeenschap

In het kader van het Chinees Nieuwjaar, het jaar van de Tijger, heeft president Santokhi 7 leden uit de Chinese gemeenschap in Suriname gedecoreerd. Deze ceremonie vond op dinsdag 1 februari 2022, de eerste dag van het Chinees Nieuwjaar, plaats op het presidentieel paleis. De gedecoreerden voelden zich zeer vereerd en gemotiveerd om meer te doen voor Suriname. Het geheel werd gevolgd door een lunch en enkele optredens.

Huang Miaoshian, Wu Qiurong en Hu Shaohuai ontvingen de Ere-medaille in goud verbonden aan de Ere-orde van de Palm. Chung Pick Fung en Sun Li werden benoemd tot Ridder in de Ere-orde van de Palm. Lau Chi Wai Peter werd geridderd in de Ere-orde van de Gele Ster. De hoogste onderscheiding ging naar Ma Xingrui, voorzitter van het onlangs opgerichte Suriname Chinese Business Alliance. Hij werd benoemd tot Officier in de Ere-orde van de Gele Ster.

De decorandi hebben zich in het bijzonder ingezet voor de Surinaamse samenleving door financiële steun te bieden aan verschillende sociale instellingen en donaties van computers aan ziekenhuizen. Verder hebben zij zich ervoor ingezet om Covid-19-vaccinatie met het Sinopharm mogelijk te maken. Dit heeft erin geresulteerd dat meer dan 9000 personen zich met dit vaccin hebben laten inenten.

Ma Xingrui gaf in zijn toespraak aan dat het juiste beleid en menselijke hulpbronnen oftewel kader, de sleutels zijn voor ontwikkeling in Suriname. “De huidige regering heeft hard gewerkt zodat Suriname wordt gered uit de diepe economische crisis, maar om Suriname fundamenteel uit de problemen te halen is de enige oplossing het ontwikkelen van onze eigen sectoren”, aldus Xingrui, die de nadruk legt op de export. Zijn alliantie is bereid te helpen nieuwe technologieën uit China in Suriname te implementeren. Ook wil zij ondersteunen om het kapitaal en hulpbronnen van verzadigde sectoren te kanaliseren naar andere bedrijfstakken die dat nodig hebben.

Volgens president Santokhi hebben Surinamers van Chinese komaf een belangrijke bijdrage geleverd aan de economie en opbouw van Suriname. Hij wees op het belang van het aantrekken van investeerders voor de ontwikkeling en in deze ook Chinese investeerders. De Suriname Chinese Business Alliance is voor Han Jing, de ambassadeur van China in Suriname, de brug tussen de regering en de Chinese gemeenschap in Suriname.

Het staatshoofd voegde eraan toe dat de organisatie mag rekenen op de regering en op steun van de overheid. Het staatshoofd wenst met de eigenschappen van de tijger, te weten ambitie, kracht en succes, het nieuwe jaar te beginnen.