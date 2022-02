Politie Albina arresteert drie buitenlanders met illegale vuurwapens

De politie van Albina heeft in het afgelopen weekend drie buitenlanders met illegale vuurwapens in hun bezit, aangehouden. Het trio, een Dominicaan en twee Haïtianen hield zich zaterdagmorgen aan de waterkant te Albina op, toen de politie een tip binnenkreeg dat de mannen wapens bij zich hadden.

De sterke arm van de wet werkte deze informatie uit en toog naar de lokatie. Bij een ingesteld onderzoek troffen de agenten een revolver kaliber 38 en een 9 mm pistool op de Haitianen aan. De mannen werden daarom naar het politiestation van Albina overgebracht.

De Dominicaan verklaarde bij de politie dat hij de nacht ervoor in Frans-Guyana was beroofd. Het lukte hem de gewapende overvallers te overmeesteren en hun wapens afhandig te maken. Naderhand maakte hij contact met zijn vrienden in Suriname en besloot hij naar Suriname te komen.

Zaterdagmorgen toen de Dominicaan in Suriname arriveerde sprak hij met zijn vrienden aan de Waterkant van Albina af toen de Surinaamse politie hen arresteerde. Beide wapens zijn in beslag genomen.

De politie vermoedt dat de verdachten behalve de vuurwapenwet ook de vreemdelingenwet hebben overtreden. Het onderzoek duurt voort.