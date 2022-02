Minister Ollongren maakt kennis met Surinaamse minister van Defensie

De Surinaamse minister van Defensie Krishna Mathoera was maandag te gast bij haar Nederlandse ambtsgenoot Kajsa Ollongren. Het bezoek stond in het teken van een kennismaking, meldt het Nederlandse ministerie van Defensie.

Sinds het aantreden van de nieuwe Surinaamse regering in 2020 zijn de banden tussen Suriname en Nederland aangehaald. Dit heeft onder meer geleid tot nadere defensiesamenwerking. Daarvoor ondertekenden beide landen vorig jaar een intentieverklaring.

Minister Mathoera roemde de voortvarendheid waarmee dat is gebeurd. Zo was er al een uitwisseling voor Surinaams marinepersoneel en is er kennis uitgewisseld ter bevordering van de militaire muziek. Ook is tijdens het recente Nederlandse vlootbezoek ter gelegenheid van de Surinaamse onafhankelijkheidsviering geoefend met de marine van het Zuid-Amerikaanse land.

Het afgelopen jaar heeft Nederland Suriname tevens bijgestaan tijdens de COVID-crisis. Defensie stelde zuurstofcontainers en medisch personeel beschikbaar. “Die steun was op dat moment echt heel welkom”, aldus Mathoera. Net als haar Surinaamse collega toonde minister Ollongren zich geïnteresseerd in de samenwerking met Suriname: “Ook het komend jaar kijken we naar mogelijkheden voor wederzijdse samenwerking, technische assistentie en kennisuitwisseling.”

Tijdens de ontmoeting is tevens gesproken over de mogelijkheid van een Nederlandse jungletraining in Suriname. Op dit moment vindt nog een verkenning in Suriname plaats. Over deze training wordt binnenkort een besluit genomen.