Festival Pal Mundo dit jaar in Zuiderpark Den Haag

Na twee volledig uitverkochte edities keert Pal Mundo dit jaar terug met het grootste Latin en Caribbean festival van Europa. Op zaterdag 2 en zondag 3 juli is het Zuiderpark in Den Haag het decor voor het festival. Met J Balvin als eerste officiële headliner op de zaterdag, zal Pal Mundo wederom het magistrale Latin hoogtepunt van hopelijk een ongekend festivalseizoen worden.

J Balvin, bekend van diverse wereldhits waaronder ‘Mi Gente’ en ‘In Da Getto’, is een van de meest beluisterde artiesten van deze tijd. Met miljarden streams op zijn naam, zijn reggaeton sound en nieuwe album ‘JOSE’, staat de superster al jaren steevast bovenaan de internationale hitlijsten.

In het eerste weekend van juli brengt J Balvin zijn unieke sound naar Nederland om voor alle Latin liefhebbers bij Pal Mundo een onvergetelijke show neer te zetten. En dat is slechts het begin, de volledige line-up wordt binnenkort bekend gemaakt.

In samenwerking met festivalorganisator ALDA, de nieuwe officiële partner van Pal Mundo, wordt het Zuiderpark in Den Haag speciaal voor Pal Mundo omgetoverd tot een Caribisch Latin paradijs met ruimte voor 25.000 bezoekers per dag. De vier unieke podia op het festival bieden voor ieder wat wils – van Latin tot Caribbean en van Funk Do Brazil tot Reggaeton.

Naast de diverse stages ontbreekt ook dit jaar de Caribische foodcourt niet op het terrein. Voeg daar de ongekende sfeer van Pal Mundo aan toe en deze grootste editie ooit belooft nu al legendarisch te worden.

Pre-registratie voor de eerste ‘Fanatico’ early birds kaarten kan vanaf vandaag via www.palmundo.com.