De eigenaresse van een wit gelakte Toyota Isis met het volgnummer PK.07.22, deed woensdagmorgen aangifte van diefstal van haar voertuig aan de Ambastraat in Suriname.

Hedenmorgen toen de aangeefster wakker werd ontdekte zij dat haar auto er niet meer was en schakelde terstond de politie in. Volgens de benadeelde is de diefstal in de nacht van dinsdag op woensdag 2 februari gepleegd.

De politie van Munder bevestigt dit geval. Het onderzoek duurt voort.