Dc Winter van Coronie: “Ik zal geen bandeloosheid tolereren in mijn mooi district”

De districtscommissaris van Coronie Maikel Winter, heeft dinsdag gereageerd op beschuldigingen aan zijn adres, die maandagmorgen zijn gedaan door een zekere meneer Donk. Deze meneer toog maandag vanuit Coronie naar de Nationale Assemblee (DNA) om te protesteren tegen de dc en de Bestuursdienst van het district.

De man vindt dat de burgervader een perceel kwestie in zijn nadeel heeft beslecht en beschuldigd de dc ervan dat hij steekpenningen zou hebben aangenomen.

“Ik ben de dc van law en order en ga geen bandeloosheid tolereren in mijn mooi district. Meneer Donk probeert andermans perceel te occuperen om landbouwactiviteiten te ontplooien. De eigenaren, mevrouw Sandra en haar twee zussen, hebben mij in een telefonisch gesprek aangegeven dat de heer Andy V., de aangewezen persoon is om activiteiten op het bedoeld perceelland te ontplooien. Dus we gaan niet toelaten dat deze zaken in mijn district gebeuren”, aldus de gebelgde burgervader tegen de redactie van Waterkant.Net.

Volgens hem begon het probleem toen de zussen toestemming aan Andy gaven om op hun perceel te planten. Daarvoor deed Donk landbouwactiviteiten, maar vanwege miscommunicatie besloten de zussen om liever geen zaken met Donk te doen.

“Als de heer Donk een show in Paramaribo wil weggeven mag hij dat doen, maar hij moet absoluut geen leugens verkondigen. Men moet leren om de waarheid te accepteren. Toen dit bij mij als dc werd aangekaart heb ik de bestuursambtenaar (BO) ingeschakeld, waarbij men erop afging. Donk wilde geen genoegen nemen met de oplossing van de BO, waarop ik een tweede team afstuurde samen met de politie van Coronie. Ook dat was niet bevredigend voor hem.

Afgelopen zondag ben ik persoonlijk met mijn team ter plaatse geweest, echter zonder het gewenste resultaat. Donk smeet met alle soorten verwijten en beschuldigingen naar mijn toe, omdat hij vond dat wij in zijn nadeel de zaak hebben beslecht”, aldus Winter.