Chillende man beroofd aan de Van ’t Hogerhuysstraat

Een man, die aan het chillen was naast GOw2 aan de Van t’ Hogerhuysstraat, is beroofd van een tas met een paspoort, twee telefoons, SRD 30.000, USD 400, een vaccinatiekaart, een wifibox en gereedschap. Hij zat biertjes te drinken samen met een vriend.

Het slachtoffer ontving geld nadat een project was opgeleverd. Daarmee zou hij arbeiders uitbetalen. Hij stopte eerst voor een winkel waar hij drie biertjes samen met enkele arbeiders nuttigde. Hij is vervolgens op zijn bromfiets verder gereden en is een vriend nabij het pompstation tegengekomen. Zij zaten bij enkele bloempotten twee flesjes bier te nuttigen.

Vier mannen van wie de gezichten bedekt waren met zwarte doeken kwamen bij hen. Zij ondervroegen het tweetal en wilden geld. Zij hebben het slachtoffer en zijn vriend geslagen. De vriend is daarbij weggerend. Een van de rovers trok een vuistvuurwapen en beroofde het slachtoffer van zijn tas met het geld en de overige goederen.

Na de beroving zijn de vier rovers weggerend. De politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de aanhouding van de criminelen.