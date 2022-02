Certificaten uitgereikt na afsluiting speciale cursus Entrepreneurship

Omdat er veel behoefte is aan ondernemershap door jongeren die hun eigen baas willen zijn, werd een ‘minor course Entrepreneurship’ aangeboden door Janssen University of Applied Sciences en Fontys Center of Entrepreneurship.

Zowel gerenommeerde Surinaamse ondernemers als docenten uit Nederland hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze groep, door verzorgen van (gast)colleges in kleine groepen, waardoor de overdracht van kennis en vooral vaardigheden helemaal tot haar recht kwam.

Afgelopen vrijdag vond de uitreiking plaats van certificaten aan hen die de bachelor cursus Entrepreneurship Part 1 met succes hebben afgerond.

Alle studenten zijn het erover eens dat de afgelopen drie weken zeer vruchtbaar zijn geweest en dat zij met de opgedane kennis ready zijn om van een idee een succesvolle onderneming te beginnen, en een product of dienst naar de markt te brengen waar klanten op zitten te wachten.

Voor de Minor Entrepreneurship hanteert Janssen University of Applied Sciences een numerus fixus. Dit betekent dat de opleidingsplaatsen worden verdeeld via een selectieprocedure. Voor de minor Entrepreneurship 2022 zijn 17 studenten toegelaten. De hogeschool wil hiermee haar kwaliteit en persoonlijke aandacht voor de student borgen.

4 coaches van Fontys Hogescholen in Nederland zijn naar Suriname gekomen om het eerste deel van de minor Entrepreneurship te verzorgen. De studenten hebben gedurende de doorlooptijd van 3 weken van maandag tot en met vrijdag geleerd hoe ze van een idee naar een eerste businessmodel komen.

De Minor Entrepreneurship is een intensief programma waarin je veel leert over ondernemerschap.