Buurtbewoner voorkomt dat man suïcide pleegt

Een buurtbewoner heeft dinsdag kunnen voorkomen dat een man in Suriname suïcide kon plegen. De man had al voorbereidingen getroffen door een touw aan zijn bed te knopen om zich vervolgens te verhangen.

Voordat hij tot de daad overging belde hij een buurtbewoner met de mededeling dat hij zelfmoord zou plegen. De buurtbewoner ging snel naar het adres om poolshoogte te nemen. De deuren van de woning waren op slot.

Ook de gealarmeerde politie van Kwatta was snel ter plaatse. Een deur werd geforceerd om naar binnen te gaan en de man werd op tijd gered. De ambulance werd ingeschakeld, maar de man weigerde om mee te gaan.

Vernomen wordt dat de man in kwestie COVID-19 positief zou zijn. Of dat de reden is voor zijn handelen is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak verder.

Praten over zelfdoding? Hulp is beschikbaar Praat vandaag nog met iemand Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)