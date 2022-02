Ziekenhuisopnames gestegen; januari afgesloten met 74 coronadoden

In Suriname is het aantal personen dat momenteel in de ziekenhuizen is opgenomen vanwege besmetting met het coronavirus, op maandag 31 januari gestegen van 90 naar 97. Op de IC liggen er nu 12 patiënten.

Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de update blijkt verder dat er op de laatste dag van januari weer 2 personen zijn overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde virus. Het totaal aantal coronadoden steeg hierdoor naar 1.263. In de afgelopen maand januari zijn er in totaal 74 coronadoden genoteerd.

Ook het aantal nieuwe besmettingen is na het weekend iets toegenomen en bedraagt op maandag 418 na 1.036 keer testen; een besmettingspercentage van 40,3%.

De cijfers van maandag 31 januari 2022: