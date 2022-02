Man (33) sluipt kamer binnen om slapend 12-jarig meisje te betasten

De 33-jarige R.G. is zondag in Suriname in verzekering gesteld terzake feitelijke aanranding. Hij wordt ervan verdacht een 12-jarig meisje te hebben betast.

De politie van Wanica kreeg de aangifte zondagmorgen en stelde een onderzoek in. Volgens de familie van de tiener was het meisje met haar ouders op bezoek bij een familie, waar zij de nacht hebben doorgebracht.

In de nacht toen het meisje met haar ouders in de slaapkamer sliep, drong de verdachte de slaapruimte binnen. Het meisje sliep op een matras op de grond en haar ouders sliepen hoger op een bed.

De verdachte begon het kind in haar slaap te betasten. Ze schrok wakker en maakte lawaai waardoor de ouders ook wakker werden. De verdachte rende daarbij snel de kamer uit.

De plaatselijke politie werd direct hierover op de hoogte gesteld. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is R.G. in verzekering gesteld.