Commissaris van politie Henry Seedorf neemt waar als Korpschef

Onlangs, op 26 januari jongstleden, is hoofdcommissaris van politie Roberto Prade ontheven uit de functie van Korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS). Per dezelfde datum is de plaatsvervangend korpschef, de commissaris van politie Henry Seedorf belast met voormelde functie.

Hoofdcommissaris van politie Roberto Prade werd vorige week maandag ceremonieel bedankt voor zijn bewezen diensten, door een besloten groep binnen het KPS. Deze besloten groep werd geleid door de hoofdinspecteurs Sergio Gentle, Raoul Hellings en inspecteur Mielando Atompai. Gentle plaatste beelden hiervan openbaar op zijn Facebookpagina.

In een uitgevaardigde dagorder staat vermeldt dat Prade op woensdag 26 januari uit zijn functie is ontheven. Afgelopen vrijdag heeft de officiële overdracht plaatsgevonden op het hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan.