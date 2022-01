Bagage SLM passagiers op Schiphol vertraagd door storm

Storm Corrie, die maandag over Nederland trok, heeft ook reizigers uit Suriname bij aankomst in Amsterdam gedupeerd. Volgens de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) hebben passagiers afkomstig uit Paramaribo maandagmorgen hun bagage door de storm niet meteen ontvangen.

Het KNMI liet weten dat er op maandagochtend 31 januari code oranje gold voor (zeer) zware windstoten in Noord-Holland, Friesland, het Waddengebied en het IJsselmeer.

“Vanwege de storm in West Europa zijn er bepaalde afhandelingsrestricties waar ook de SLM zich aan moest houden. Hierdoor was het enige uren niet mogelijk om de vrachtruimen te openen om de bagage uit te laden. De windsnelheden lieten dit niet toe”, aldus de SLM maandag in een persbericht.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat alle passagiers van vluchten tot 13.00u aankomst, daar last van hadden. Eerder werd al door een woordvoerder van luchthaven Schiphol aangegeven dat door de storm vluchten van en naar Schiphol vertraagd of zelf geannuleerd zouden worden.

Inmiddels heeft een groot deel van de passagiers haar koffers ontvangen en wordt de bagage van passagiers die reeds vertrokken waren door een koerier aan huis geleverd, aldus de SLM die gedupeerden haar verontschuldiging aanbied voor het ontstane ongerief.