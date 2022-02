Automobilist rijdt EBS paal kapot en slaat op de vlucht na ravage

En weer heeft een automobilist in Suriname een EBS paal kapot gereden en een flinke ravage veroorzaakt. Dit keer aan de Welgedacht C-weg, waar de bestuurder rond 10.30u vanmorgen met het voertuig op z’n zij eindigde en daarna op de vlucht sloeg.

Een nog onbekende persoon reed over bovengenoemde weg, richting Magentakanaalweg, toen het ter hoogte van pandnummer 209 mis ging. Het voertuig raakte een EBS paal (foto onder) die in stukken brak, waarna de auto over de kop sloeg en meters verder op z’n zij tot stilstand kwam.

Buurtbewoners gingen snel naar het voertuig, maar de bestuurder was nergens te bekennen. Vermoedelijk is deze na de botsing gevlucht. De politie van De Nieuwe Grond kwam ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.