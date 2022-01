Duurzame oplossing dak- en thuislozenproblematiek blijft prioriteit voor dc

Districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola benadrukt dat de dak- en thuislozenproblematiek een uitdaging is die vanaf zijn aantreden prioriteit geniet. De dc haalde dit aan vanwege een bekendmaking vanuit het Korps Politie Suriname (KPS) betreffende een verbod op het overhandigen van voedsel en overige giften aan dak- en thuislozen.

Er is getracht om dit probleem structureel op te lossen. De burgervader heeft relevante stakeholders bij elkaar gebracht en een platform opgericht om passende oplossingen te vinden. Echter vordert het geheel traag, gelet op de complexiteit van deze problematiek. Desondanks wordt het werk op dit gebied voortgezet. Met NGO’s en andere relevante stakeholders is er een goede verstandhouding.

De politie heeft aangegeven dat dit besluit is genomen om de algemene veiligheid te waarborgen. Het KPS heeft via haar woordvoerder aangegeven dat er gesprekken gevoerd zullen worden met relevante stakeholders. Het commissariaat zegt dat zij niet is meegenomen in dit besluit van de KPS. Het commissariaat zal echter in dialoog blijven met de relevante stakeholders inclusief de politie en zij zal de verdere stappen gaandeweg kenbaar maken.

DC Bhola stelt ten slotte dat een duurzame oplossing voor deze jarenlange problematiek voorkeur geniet. Alle stappen daartoe worden toegejuicht. “De gezamenlijke verbetering en duurzame ontwikkeling van Paramaribo staat centraal in het beleid op het commissariaat Paramaribo Noord-Oost”, aldus districtscommissaris Bhola tegenover het Burger Informatie Centrum (BIC) Paramaribo Noord-Oost.