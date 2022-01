Vier jagers gered na omslaan boot op Commewijnerivier

Op de Commewijnerivier ter hoogte van Bakasroisi is niet lang terug een boot, met daarin vier personen, omgeslagen. Het zou gaan om vier jagers die gered zijn.

Volgens de politie van Nieuw Amsterdam zijn drie personen gered door een alerte bootsman die het incident zag gebeuren. Hij stond langs de oever toen het vaartuig door de sterke stroom kantelde. Hij stapte snel in zijn boot en voer naar de slachtoffers toe.

Door kordaat optreden van de politie van Nieuw-Amsterdam is de vierde persoon ook gered. Op de rivier dreven een jachtgeweer in hoes, alsook andere persoonlijke spullen in zakken die terug zijn gevonden. De boot met daarin twee buitenboordmotoren, is gezonken.

Het onderzoek naar dit ongeval duurt voort.